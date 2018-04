Mouvements sociaux : les syndicats haussent le ton en initiant une convergence des luttes

La CGT promettait une journée de convergence des luttes. Effectivement, le syndicat a appelé les cheminots, les étudiants, les postiers, les fonctionnaires, mais aussi les responsables politiques à manifester leur colère contre la politique d'Emmanuel Macron. Bilan de la journée : environ 4 500 manifestants à Lyon et à Rennes, un peu moins de 6 000 à Marseille et 12 000 à Paris.



