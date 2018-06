MSC Croisière : un couple d'octogénaire débarqué de force à cause de l'Alzheimer

Pour leurs 50 ans de mariage, Jean Merel voulait naviguer et emmener son épouse en croisière. Le 13 mai 2018, ils ont embarqué à bord d'un des bateaux de MSC à Venise. Toutefois, leur voyage s'est brutalement arrêté et ils ont été débarqués de force parce que madame Merel souffre d'Alzheimer. Le couple a dû s'organiser pour rejoindre leur maison en Bretagne. Jean Merel a décidé de poursuivre MSC en justice.



