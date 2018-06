Musée de l'Arbresle : la seconde vie des vieux métiers à tisser

On entend encore les cliquètements de l'ancien métier à tisser multicentennaire au musée de l'Arbresle, créé par les anciens canuts, les ouvriers, qui ont remis à l'état de vieux métiers et ouvert le musée. Les bâtiments des anciennes usines sont actuellement à l'abandon et l'Association des amis de l'Arbresle se bat pour sauver ce patrimoine. En effet, la mairie pense les raser dans son projet d'urbanisation.



