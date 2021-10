Une "bébé box" distribuée aux jeunes parents à partir de février 2022

Sensibiliser les jeunes parents à l'arrivée d'un bébé. Les parents de nouveau-nés recevront à partir de février 2022 des "bébé box" à la maternité, occasion pour le personnel de faire passer des messages de prévention, a annoncé le secrétariat d'État à l'Enfance, mardi 12 octobre. "Chaque objet véhicule et symbolise un message qui a vocation à aider les parents. Il servira de support au dialogue avec les familles à la maternité", indique le cabinet du secrétaire d'État Adrien Taquet.

Ainsi la bébé box contiendra une turbulette, qui permettra d'expliquer comment coucher le bébé pour éviter tout accident comme la mort subite du nourrisson. Un album permettra de sensibiliser les parents à l'importance de l'éveil artistique et culturel du nourrisson, des interactions avec les parents, de les encourager à lire à leur enfant sans attendre qu'il aille à l'école. Un savon permettra de promouvoir les produits naturels et d'alerter sur les perturbateurs endocriniens et produits chimiques, quand un produit hydratant permettra de rappeler à la mère qu'elle doit prendre soin d'elle et ne pas s'oublier.