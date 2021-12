Nantes : des catholiques intégristes font annuler un concert jugé "sataniste"

Le concert affichait complet, mais n'a jamais eu lieu. Un groupe de catholiques intégristes a empêché mardi soir la tenue d'un concert de l'artiste suédoise Anna von Hausswolff au Lieu unique à Nantes, ont annoncé des élus de la ville. Une vidéo diffusée par Ouest France montre les opposants à la tenue du concert bloquer l'entrée et chanter en groupe "Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous pauvre pécheur". Les manifestants jugeaient le répertoire de l'artiste "sataniste".

"Une poignée de radicaux intolérants provoque l’annulation d’un concert à N-D du Bon-Port programmé en accord avec l’évêché", a tweeté Bassem Asseh, premier adjoint à la mairie de Nantes. "Rien n'autorisait l’expression d’une telle censure. Ce n’est pas notre conception d’un projet de société fondé sur le dialogue et l’ouverture culturelle", a-t-il ajouté.

"Cela nous renforce dans l’idée que face à l’obscurantisme nous avons plus que jamais besoin de la lumière des arts et de la culture. Nantes restera une ville ouverte à toutes les cultures et à toutes les esthétiques", écrit de son côté l'adjoint à la Culture de la ville, Aymeric Seassau.

"Une lamentable manifestation d’intolérance et d’atteinte à l’expression culturelle", a également tweeté Olivier Château, adjoint au Patrimoine à la mairie de Nantes.

Anna von Hausswolff est une chanteuse, pianiste, organiste et auteure-compositrice de post-métal et rock expérimental. Dans l'une de ses chansons "Pills", elle évoque l'addiction à la drogue et dit métaphoriquement avoir "fait l'amour avec le diable".

Selon le blog "salon beige" qui se définit comme tenu par "des laïcs catholiques", le concert devait initialement se tenir dans l'église Saint-Clément, "qui accueille la messe traditionnelle à Nantes", et a été déplacé dans l'église Notre-Dame du Bon-Port, un lieu jugé plus ouvert. "Ce concert suscite de fortes protestations des fidèles, car les œuvres, les titres, les pochettes et les clips témoignent d'œuvres enracinées dans le gothique, voire le satanisme", explique son auteur.