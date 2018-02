Nantes : la justice annule la subvention de 22.000 euros au centre LGBT, la Ville fait appel

C'est une décision qui provoque la colère des associations. Le tribunal administratif de Nantes a prononcé ce mercredi l'annulation d'une subvention de 22.000 euros au centre LGBT de Nantes, octroyée par la Ville. L'aide financière avait été votée le 5 février dernier en conseil municipal dans le cadre d'une convention pluriannuelle pour 2016, 2017 et 2018.





Le tribunal avait été saisi à deux reprises - via une requête en 2016 et un mémoire en 2017 - par une Nantaise, conseillée par Me Bernard Rineau, bénévole pour l'association catholique anti-avortement et anti-mariage pour tous Alliance Vita. La requérante estime que la subvention accordée au centre ne "répond pas à un intérêt public local suffisant" et qu'il mène "des actions à caractère politique en apportant son soutien à la gestation pour autrui (GPA), pratique illicite pénalement sanctionnée".