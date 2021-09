Nationaliser les autoroutes pour réduire de 10 à 15% le tarif des péages, est-ce crédible ?

Qu'en est-il aujourd'hui de l'exploitation des autoroutes ? L'an passé, une commission d’enquête sénatoriale sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutière notait que "plus de 90 % du réseau autoroutier français concédé est géré par des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) 'historiques', créées entre le milieu des années 50 et le début des années 70". Et ajoute que "depuis leur privatisation en 2006, ces sociétés, qui sont titulaires de concessions dont la durée a

été prolongée à plusieurs reprises sans mise en concurrence, sont détenues par trois groupes privés - Vinci (ASF et Cofiroute), Eiffage (APRR) et Abertis (Sanef)." Des contrats unissent ces sociétés à l'État, qui fixent la fin de concessions entre 2031 et 2036.