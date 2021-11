Naufrage meurtrier dans la Manche : que sait-on de Maryam et des autres victimes qui ont péri en mer ?

Selon Le Monde, les associations et la préfecture du Pas-de-Calais estimaient qu'entre 900 et 2000 exilés étaient présents sur le littoral cet été, "principalement des Érythréens, des Soudanais, des Afghans, des Iraniens et des Syriens, parmi lesquels de plus en plus de femmes et d’enfants". Dans un article publié début novembre, TV5 Monde relevait aussi que des ressortissants venus d'Afghanistan et d'Irak sont également présents à Calais.

Deux migrants ont toutefois survécu au drame : un Irakien et un Somalien secourus, "en grave hypothermie" dans des eaux à 17°C. Selon le parquet de Lille, le pronostic vital de ces survivants n'est "a priori pas engagé", indique Le Figaro.