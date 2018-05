Ne l'appelez plus Océanerosemarie : le comédien Océan fait son coming out trans

Il laisse tomber le "e" et vous demande, désormais, de l'appeler Océan. Le comédien, jusqu'alors connu sous le nom d'Océanerosemarie, annonce son changement de genre en une date symbolique : ce jeudi 17 mai marque en effet la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.





Dans une vidéo diffusée par le média Komitid, destiné à la communauté LGBT +, le comédien, qui s'est illustré dans les spectacles "Chatons violents" et "la Lesbienne invisible", explique : " Ces années de lesbienne publique m'ont beaucoup aidé à m'affirmer, à m'accepter, et finalement, à me diriger vers moi. A accepter qui je suis profondément, à ne plus avoir peur d'être moi-même et à comprendre notamment qu'être masculine pour une fille, ce n'est pas moins bien qu'être féminine, mais juste différent et très cool."