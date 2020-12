Kobe, Maradona, Connery, RBG... les grands disparus de l'année 2020 Une peinture murale représentant Kobe Bryant et sa famille, tragiquement décédés en janvier 2020 − MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

ANNÉE NOIRE - De la disparition brutale de Kobe Bryant en janvier dernier au décès de Pierre Cadrin en début de semaine, plusieurs personnalités mondialement connues s'en sont allées en 2020.

"J’ai une relation confortable avec la mort. Il faut comprendre qu’il n’y a pas de vie sans la mort. Il n’y a pas de lumière sans obscurité. J’accepte cela. […] Si vous combattez cela, vous aurez toujours une lutte intérieure". Cette sortie de Kobe Bryant à l'issue de son ultime match NBA résonne particulièrement aujourd'hui, quelques mois seulement après que l'ancienne star des Los Angeles Lakers se soit éteinte. Comme lui, de nombreuses personnalités ont succombé à cette année 2020.

JANVIER

Sultan d'Oman pendant 50 ans, Qabus Ibn Saïd s'est éteint le 10 janvier dernier. Homme d'État accompli, il a activement contribué à moderniser un pays qui faisait parti des plus pauvres au monde lors de son arrivée au pouvoir en 1970. Le sultan Qabus est également à l'origine de la construction d'un somptueux opéra à Mascate. Un véritable choc pour la planète basket. Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant a perdu la vie lors d'un tragique accident d'hélicoptère. Âgé de seulement 41 ans, l'ex-joueur des Lakers laisse un vide considérable. Connu pour son abnégation et son travail, le "Black Mamba" a marqué l'histoire de la franchise de Los Angeles, remportant cinq titres de champion et réalisant des performances individuelles historiques. Romancière de renom, Mary Higgins Clark est décédée le 31 janvier 2020. À l'origine de plusieurs best-sellers comme La "Maison du guet" ou "La Nuit du renard", elle avait fait du suspense son terrain de prédilection. Elle s'est éteinte à l'âge de 92 ans.

FÉVRIER

Un des derniers monstres sacrés d'Hollywood nous a quitté le 5 février 2020. Acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain emblématique, Kirk Douglas est entré dans la légende avec "Les sentiers de la gloire" et "Spartacus". Il a finalement tiré sa révérence à l'âge de 103 ans après une carrière à en faire pâlir plus d'un. Président de la république égyptienne de 1981 à 2011, Hosni Moubarak aura marqué son pays de son empreinte durant son mandat. Poussé à la démission après le printemps arabe, il est décédé le 25 février dernier.

MARS

Le 8 mars dernier, Max Von Sydow est décédé. L'acteur franco-suédois a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. Pour rappel, il avait été révélé par Ingmar Bergman. Albert Uderzo, dessinateur de la célèbre bande dessinée Astérix, s'est éteint le 24 mars dernier après une crise cardiaque. Le tricolore dont le duo avec Goscinny a fait des merveilles aura vécu 92 ans. Il laisse derrière lui un héritage immense. Ce même 24 mars, Manu Dibango est également décédé. La légende camerounaise de l'afro-jazz de 76 ans a succombé au coronavirus. Krzysztof Penderecki a perdu la vie lors de cette année 2020 (le 29 mars). Le compositeur chef d'orchestre polonais était une figure de l'avant-garde sonore des années 1960.

AVRIL

Luis Sepulveda, écrivain chilien exilé, est mort en Espagne le 16 mars 2020. Succombant au coronavirus, il était âgé de 70 ans. Fin avril dernier, le 29, Irfan Khn s'est éteint. Star emblématique de Bollywood et d'Hollywood, il était notamment connu pour ses immenses succès "Slumdog Millionnaire", "Jurassic World" ou "The Lunchox".

MAI

Principal ambassadeur de la chanson kabyle, Hamid Cheriet - dit Idir - nous a quitté le 2 mai dernier. Il s'est fait connaître grâce à son morceau, "A Vava Inouva", rapidement devenu un tube planétaire. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec de nombreux noms du monde de la musique à l'instar de Jean-Jacques Goldman, Zaho ou Yannick Noah. Le 9 mai 2020, Richard Wayne Penniman dit "Little Richard", s'en est allé. Âgé de 87 ans, ce chanteur américain fut un véritable pionnier du rock'n'roll dans les années 50. Il a également marqué le monde de son empreinte avec son tube "Tutti Frutti". Le 12, ce fut au tour de Michel Piccoli de rendre son dernier souffle. Véritable monument du cinéma français, il a traversé les époques et travaillé les plus grands réalisateurs.

JUIN

Pierre Nkurunziza, ancien président du Burundi (2005-2020) est décédé le 8 juin 2020 à l'âge de 55 ans. Avant sa carrière politique, il a notamment été l'ancien chef rebelle hutu pendant la guerre civile (1993-2006).

JUILLET

Compositeur de plus de 500 musiques de films, Ennio Morricone s'en est allé le 6 juillet dernier. Décédé à l'âge de 91 ans, il s'est notamment distingué par son duo avec Sergio Leone. Si ce dernier a véritablement révolutionné le genre du western, il n'aurait pu le faire sans l'aide de son acolyte italien. La doyenne d'Hollywood, Olivia De Havilland, a également succombé à cette terrible année 2020. La Mélanie d'"Autant en emporte le vent" (1939) est décédée à l'âge de 104 ans.

AOÛT

Le 24 août dernier, Pascal Lissouba, est mort après 88 ans d'une vie bien remplie. Premier président du Congo élu par un scrutin pluraliste, il était exilé en France depuis plusieurs années après avoir été chassé du pouvoir en 1997.

SEPTEMBRE

Le monde a perdu George Bizos le 8 septembre dernier. Infatigable militant des droits de l'homme pendant l'apartheid en Afrique du Sud, il fut aussi l'avocat de l'emblématique Nelson Mandela. Âgée de 82 ans, l'actrice britannique Diana Rigg est morte le 10 septembre 2020. Madame "Chapeau melon et bottes de cuir", s'est également illustrée avec des rôles dans "James Bond, Au service secret de Sa Majesté (1969)" et dans la série "Game of Thrones". Ruth Bader Ginsburg, doyenne de la Cour suprême américaine et icône de la gauche progressiste s'est éteinte le 18 septembre dernier. Elle avait alors 87 ans. Icône de la chanson française, Juliette Gréco est morte le 23 septembre dernier à l'âge de 93 ans après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg. L'emblématique dessinateur de Mafalda, Quino, a également péri en cette année 2020 (30 septembre). Le talentueux argentin avait alors 88 ans.

OCTOBRE

Le 4 octobre dernier, le glas a sonné pour le plus célèbre des couturiers japonais Kenzo Takada dit Kenzo. Connu pour ses imprimés fleuris et colorés, il s'est éteint après une carrière qui aura fait de lui l'une des icônes mondiales de la mode. Autre victime de cette terrible année 2020 : Sean Connery. Acteur britannique de renom, le Britannique de 90 ans s'est particulièrement distingué pour son rôle de James Bond. Charismatique au possible, il est également apparu dans "Pas de printemps pour Marnie (1964)", "Le Crime de l'Orient-Express" (1974), "L'Homme qui voulut être roi "(1975) ou encore "Un pont trop loin" (1977).

NOVEMBRE

Figure adulée pour sa lutte contre la pauvreté et son austérité, Mamadou Tandja s'en est allé le 24 novembre dernier. Ancien président du Niger (1999-2010), il était surnommé "Baba Tandja" (le Père de la Nation). Sa disparition laisse un immense vide dans ce pays d'Afrique de l'ouest. Un crève-cœur pour tout un peuple mais aussi le monde entier. Adulé et élevé au rang de Dieu vivant par le peuple argentin, Diego Armando Maradona est décédé fin novembre à l'âge de 60 ans. Considéré par certains comme le meilleur joueur de football de tous les temps, ce personnage emblématique et controversé restera à la postérité pour certaines de ses gestes et notamment celle de la "main de Dieu" en quart de finale de la Coupe du monde 1986 face à l'Angleterre.

DÉCEMBRE

Après 94 ans d'une vie bien remplie au service de son pays, Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint le 2 décembre dernier, touché par le coronavirus. Président français de 1974 à 1981, il est considéré comme le père de plusieurs réformes sociétales emblématiques dont la légalisation de l'avortement. Chuck Yeager est aussi décédé en décembre dernier. Pilote d'essai, il fut le premier à franchir le mur du son en 1947. Autre légende du football à succomber en cette année noire : Paolo Rossi. International italien, il a notamment brillé lors de la Coupe du Monde 1982 remportée par son pays. Il s'est éteint le 9 décembre à l'âge de 64 ans. Le maître britannique du roman d'espionnage John Le Carré, qui a vendu plus de 60 millions de livres dans le monde, est également décédé le 12 décembre à l'âge de 89 ans d'une pneumonie. Pierre Buyoya, 71 ans, s'est éteint le 18 décembre après avoir été contaminé par le coronavirus. Il a notamment été le président du Burundi de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003. Ce mardi, Pierre Cardin a été, à son tour, emporté. Ce couturier français de 98 ans a marqué de son empreinte le monde de la mode, devenant un pionnier du prêt-à-porter.