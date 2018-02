Neige : 80 véhicules restent bloqués sur la N118

Il reste encore quelques véhicules bloqués sur la nationale 118. Mais les dépanneuses, qui ont tourné à plein régime ce mercredi, ont tout de même réussi à dégager la plupart des voitures prises au piège par la neige mardi 6 février entre le Pont de Sèvres et Vélizy. Récit de cette opération d'évacuation de grande envergure avec nos équipes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.