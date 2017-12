Neige dans les Alpes : les conditions de circulation demeurent difficiles

Ils profitent maintenant des joies du ski sous une neige abondante, mais leur voyage a été chaotique. Les vacanciers sur la route des Alpes ont dû braver le vent, la neige et le verglas pour arriver à destination. Ce samedi 30 décembre, Météo France a d'ailleurs maintenu la Savoie en vigilance orange aux avalanches, tandis que l'alerte neige-verglas a été levée pour les départements de l'Isère, la Haute-Savoie et les Hautes-Alpes.



