Neige en Île-de-France : la RN 118 fermée aux poids lourds

Ce mardi 6 février, les Franciliens ont dû sortir leurs bonnets et leurs moufles pour affronter avec difficultés leur journée de travail. De fortes chutes de neige sont tombées en Île-de-France. La circulation est pénible et dangereuse sur les routes, occasionnant des retards. Les poids lourds, eux, sont interdits de circuler sur la RN 118. En Bretagne, les automobilistes sont priés de ne pas prendre la route.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.