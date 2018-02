VIDÉO - Neige et verglas : en cas de chute sur le trottoir, qui est responsable ?

Il existe souvent, en vertu d'arrêtés municipaux et préfectoraux, une obligation pesant sur les riverains de la voie publique de nettoyer et de dégager leur partie de trottoir par temps de neige ou de verglas. En région parisienne, au vu de l'arrêté interpréfectoral du 16 juin 1937, les riverains - propriétaires, locataires ou occupants de boutiques, magasins et de tous locaux ayant immédiatement accès sur la voie publique – "doivent dégager le trottoir sur toute la longueur de la façade et sur une largeur allant jusqu’à quatre mètres", à partir des façades ou des terrasses et étalages. Ils doivent, en outre, "procéder à un salage préventif", précise la Ville de Paris sur son site internet. A défaut de remplir cette obligation, les riverains de la voie publique peuvent être tenus pour responsables des éventuels accidents et chutes des passants devant leur porte.