Neige et verglas : le salage des routes s'avère être un vrai casse-tête

Les saleuses sont en pleine action depuis les premiers épisodes neigeux. Rien qu'à Paris, des tonnes de sel ont été déversées sur les routes depuis lundi 5 février. Mais, les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Alors, comment expliquer ces différences ? Et comment se déroulent-elles les opérations de salage ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.