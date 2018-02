Neige et verglas : les saleuses sont prêtes à entrer en action

La décrue est à peine amorcée que déjà un autre phénomène météorologique survient. La neige est apparue ce lundi 5 février en Île-de-France. Une quarantaine de départements sont d'ailleurs en alerte orange à la neige et verglas. Des phénomènes qui pourraient perturber la vie des automobilistes. Les services de voirie sont mobilisés et les saleuses sont prêtes à affronter l'hiver.



