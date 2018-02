Neige et verglas : les trajets en train subissent de gros retards

La neige a également perturbé le trafic ferroviaire. Près de 700 personnes ont dû passer la nuit dans des gares. La bonne nouvelle est que la plupart des TGV partent et arrivent bien à destination. La mauvaise, ce sont les retards qui vont jusqu'à 1h30. Les TGV ont dû réduire leur vitesse à 160 kilomètres heures sur les lignes desservant l'est, l'ouest et le nord. Un conseil à l'intention des voyageurs : "Renseignez-vous bien sur votre trajet avant de vous rendre en gare".



