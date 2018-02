Neige et verglas : ce que la météo vous prépare pour les prochains jours

Les précipitations neigeuses devraient faiblir à la mi-journée mercredi. Du sud de l'Aquitaine à la mer du nord, le ciel va rester bien nuageux et va donner quelques averses, des flocons peuvent également être observés. Le ciel va être temporairement plus lumineux sur la Bretagne avant l'arrivée de nombreux nuages sur le Finistère, annonçant une nouvelle perturbation. Du Nord-Est à la frontière belge, le temps va être triste avec un ciel bien gris. Le soleil va rester absent également du Sud-Ouest aux Alpes, avec de faibles chutes de neige sur le massif Central et le relief alpin. Enfin, du Languedoc au Mercantour, un ciel variable est attendu, avec du Mistral et de la Tramontane. En Corse, le temps va être instable avec des averses orageuses se déclenchant.