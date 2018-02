Neige et verglas sont toujours au programme pour cette fin de semaine

Comme prévu, les conditions météo se sont améliorées depuis le début de matinée avec simplement quelques flocons de neige résiduels encore possibles dans les régions centrales, en particulier du Périgord jusqu'au Jura, en passant par le Massif Central ou encore la Bourgogne. Les quantités sont faibles, mais cette neige blanchit malgré tout les sols en raison de températures négatives (entre -3 et 0°C sous abri).





Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps sera sec sur tout le territoire, hormis quelques flocons possibles très localement dans le centre-est. Le ciel va même se dégager dans le nord et l'ouest et, conjugué à la présence de la neige au sol dans certaines régions, il va favoriser la baisse des températures. Cette nuit pourrait même être la plus froide de l'hiver dans les secteurs encore recouverts de neige (Centre-Val de Loire, Île-de-France, Champagne-Ardenne...) avec des valeurs souvent comprises entre -10 et -5°C sous abri.