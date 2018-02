Neige : la débrouille au quotidien

Dans de nombreux départements, les couches de neige ont atteint en moyenne entre dix et vingt centimètres, provoquant de grosses perturbations notamment dans les écoles et les transports. Ce mercredi 7 février 2018, les cars scolaires ont par exemple été interdits de circuler en Maine-et-Loire et dans l'Orne. Les trottoirs, et même parfois les routes, étaient recouverts d'un épais manteau blanc. La circulation était ainsi devenue compliquée, voire dangereuse pour les automobilistes. Alors, comment s'organiser face à ces conditions météorologiques difficiles ?



