Neige : le département de Maine-et-Loire est placé en vigilance orange

Le niveau d'alerte reste maintenu pour le département de Maine-et-Loire. La neige est massivement tombée depuis le 6 février 2018. Il n'y a jamais eu autant de neige depuis dix ans. A Jarzé, la température est descendue jusqu’à 0°C. Toutefois, malgré les chutes de neige, les habitants ne paniquent pas et continuent à accomplir leurs tâches quotidiennes.



