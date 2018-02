Neige : les déplacements professionnels deviennent difficiles

La neige a perturbé fortement la circulation ce mardi. En Maine-et-Loire, elle a aussi compliqué la vie de ceux qui avaient besoin de travailler comme les agriculteurs, les médecins ou encore les restaurateurs. À noter qu'il a neigé sans interruption pendant plusieurs heures dans le sud du département. Si les grands axes ont pu être déneigés, la situation était plus délicate dans les communes rurales.



