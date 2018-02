Neige : les difficultés des Parisiens vues des régions

La pagaille provoquée par la neige en Île-de-France n'a pas particulièrement ému les Alsaciens ou les Auvergnats, qui sont plutôt habitués aux hivers difficiles. De surcroît, certains se sont même moqués des Parisiens. Sur internet, plus précisément sur les réseaux sociaux, les difficultés des automobilistes de la capitale ont notamment fait l'objet de blagues, de railleries et de sarcasmes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.