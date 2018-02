Neige : les transports en commun fonctionnent au ralenti

En raison des importantes chutes de neige, les autorités invitent les automobilistes à laisser leur véhicule au garage. Mais du côté des transports en commun, les perturbations sont très importantes. Le bus et le tramway sont à l'arrêt. De nombreux vols ont été aussi annulés faute de personnel suffisant.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.