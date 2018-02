Neige : près de 1 000 voitures sont bloquées sur la nationale 118

Dans la matinée du 7 février, des automobilistes ont abandonné leurs voitures sur la nationale 118. Pour cause, la voie n'a pas encore été sablée ni dégagée, ce qui a rendu la circulation impossible. Les conducteurs ont donc dû passer 20 heures dans leurs voitures, sans eau ni nourriture, avant que les sableuses et les dépanneuses n'arrivent enfin. En attendant, il faudra encore du temps pour dégager la voie et faire évacuer la longue file de voitures.



