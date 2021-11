Neige : bloqués sur l'A89, ils réalisent un clip

Ce lundi matin, treize départements restent en vigilance orange pour neige, verglas, crues et avalanches, selon Météo-France. Les onze départements en vigilance orange pour neige-verglas sont l'Ain, l'Ariège, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Garonne, l'Isère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Savoie et la Haute-Savoie. Parmi eux, deux sont également en vigilance orange pour avalanches : Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, deux autres départements sont en vigilance orange pour crues : le Nord et le Pas-de-Calais. Mais la journée de lundi connaîtra une amélioration progressive dans la majeure partie du pays.