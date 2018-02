Neige : quel bilan peut-on en tirer en Île-de-France ?

Au terme d'une semaine très compliquée en Île-de-France en raison des intempéries, c'est l'heure de dresser un premier bilan. Alors, est-ce qu'on s'en est mieux sorti qu'en 2010 ou 2013 ? Quelles leçons peut-on tirer de cet épisode neigeux exceptionnel ? A-t-on bien géré la pagaille sur les routes ? Quid des perturbations dans les transports en commun ? Et peut-on faire mieux ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.