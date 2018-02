Neige, redoux, verglas : à quelle sauce météo allons-nous être mangés ce week-end ?

Et dimanche, ça recommence : une nouvelle perturbation arrive. Mais à cause du redoux, elle ne présente, à priori, aucun risque. "On va gagner entre 3 et six degrés selon les régions. Il n’y a pas de risque en plaine", indique Guillaume Woznica. "En revanche, elle va apporter entre 10 et 20 centimètres en montagne. Plutôt une bonne nouvelle donc, pour tous les skieurs qui vont débarquer pour les vacances qui commencent ce vendredi soir pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers).