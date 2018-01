"Neuf jours sans douche" : un détenu saisit la justice suite au mouvement des surveillants de prison

Que reproche le détenu à l'administration pénitentiaire ? Des conditions de détention qui, selon lui, se sont fortement dégradées depuis le début de la "grève" des surveillants de prison. Ainsi, dans le recours que la presse a pu consulter, le détenu assure qu'il "n'a pas pu prendre aucune douche depuis neuf jours" et "n'a pas eu droit à des promenades". Par ailleurs, il indique que les "poubelles de sa cellule ne sont pas collectées" et qu'il "n'a pu suivre aucune activité" ou cantiner.





"Dès qu'il y a une grève dans les transports, on n'hésite pas à parler de 'prise d'otage' des usagers", constate Sylvain Gauché, l'avocat du détenu. "Et là, personne ne crie au scandale. Or, depuis neuf jours, certains détenus vivent une situation dramatique." "Et encore", rajoute-t-il, "mon client n'a pas de problématique de santé particulière".