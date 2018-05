Nice : les dimanches du mois de mai, culture et traditions sont à l'honneur

A Nice, on célèbre chaque année le passage au printemps. Jeunes et moins jeunes perpétuent la tradition par la danse et la musique. La socca, la galette de pois chiche, y tient une grande place, sans oublier le pan bagnat, un autre symbole gastronomique dont les Niçois sont très soucieux de préciser sa différence avec le sandwich. Tous les dimanches du mois de mai, de nombreuses familles se retrouvent pour célébrer les tradition niçoises, mais surtout pour les transmettre aux générations futures.



