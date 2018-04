Nicolas Hulot ambitionne de rénover jusqu'à 500 000 logements chaque année

Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a présenté un plan pour la rénovation énergétique des bâtiments le jeudi 26 avril. Avec un fonds de garantie pour les ménages les plus modestes, une simplification du prêt à taux zéro et une prime versée dès le début des travaux, celui-ci a pour objectif d'inciter les familles à mieux isoler leurs logements. Toutefois, le système en encore un pleu flou.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.