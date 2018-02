Nicotine et goudron : l'enfumage des cigarettiers

Va-t-il y avoir un "Tabac-gate", comme il y a eu un "Dieselgate" ? Les fabricants de tabac viennent de faire l'objet d'une nouvelle plainte. Ils sont accusés de truquer les tests sur leurs cigarettes. Grâce à des microperforations sur les filtres, ils auraient faussé les résultats. Les fumeurs absorberaient, en réalité, entre cinq à dix fois plus de goudron et de nicotine. Quand un fumeur pense consommer un paquet par jour, il en fume en fait l'équivalent de deux à dix.



