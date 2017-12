Noël : le dispositif de sécurité est renforcé sur tout le territoire français

Le week-end de Noël se déroule sous haute sécurité. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 100 000 policiers, gendarmes et militaires, seront déployés dans toute la France. Soit 6 000 de plus qu'en 2016. Ce dispositif concerne essentiellement des zones sensibles très fréquentées telles que les lieux touristiques, les marchés de Noël, les centres commerciaux ou encore les lieux de culte. Un système rendu possible grâce à la nouvelle loi antiterroriste, votée au mois d'octobre 2017.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.