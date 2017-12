Noël, un instant de féerie et d'insouciance

Noël est un moment magique qui ravive nos souvenirs d'enfance. Odeur du sapin, goût du chocolat, chansons de Noël... Petits et grands savourent leurs émerveillements. À Paris et à Strasbourg, nous avons capté les derniers instants de féerie et d'insouciance avant le réveillon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.