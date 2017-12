"Pourquoi est-il rouge ?", "quel âge a-t-il ?" : les 10 questions que vous posez le plus à Google sur le père Noël

C’est en 1821 qu’un poème anonyme, publié par l’imprimeur Newyorkais William Gilley, dans le livre "A New-Year's Present to the Little Ones from Five to Twelve" (Un cadeau pour le nouvel an aux petits de cinq à douze ans) , mentionne pour la première fois un personnage inspiré de St Nicolas, nommé "Santeclaus", menant un traineau tiré par un renne. Deux ans plus tard, un second poème, anonyme lui aussi, "A Visit from St. Nicholas" (Une visite de St Nicolas), décrit un vieil homme conduisant un traineau tiré cette fois par huit rennes, et donne un nom à chacun. En 1939, une histoire de Robert L. May, donne naissance à un "neuvième" fidèle compagnon du père noël, ce dernier étant doté d’une particularité physique...