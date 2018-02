Première Nuit de la solidarité : on a sillonné Paris avec les bénévoles pour décompter les sans-abri

L'arrondissement du 17e a été coupé en 17 secteurs, l'assemblée répartie en petits groupes. A notre table, Apolline est la chef de troupe, et rodée à la précarité : elle travaille au Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Suivent Florian, grand blond à peine la trentaine, Carolina et Guillaume, petit couple brun aux grands yeux d'enfants. Florian, qui bosse dans un bureau d'étude, est visiblement déjà engagé : "Je suis bénévole à la Croix-Rouge, dit-il. C'est là qu'on nous a parlé de cette nuit." Carolina, elle bosse dans une ONG. Elle, découvre plus précisément dans quoi elle est tombée. "J'ai vu ça par une annonce sur Facebook, dit-elle. Je ne me suis pas renseignée beaucoup, j'ai vu 'solidarité', je me suis dit OK : dans le quartier, je vois tous les jours des familles roms dans la rue, je voulais aider. Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à une heure du matin, ni qu'il s'agissait de formulaires à remplir, j'imaginais plutôt de la nourriture à distribuer..."





Et c'est comme ça que l'équipe d'Apolline a atterri sur ce coin de trottoir, à l'angle des rues Pouchet et Navier, petit coin du grand parallélépipède rouge à quadriller. Pas des plus gais, le quartier, avec cette chambre funéraire sous le nez, la pluie qui hésite à tomber, le périph qui trace juste au coin. Les humains, ici, sont bien petits. Et peu nombreux. Ah si, là-bas, une dame trifouille dans sa voiture. Il est 22h. Dormirait-elle dedans ? Le groupe passe, puis repasse. La dame est toujours là. Mieux vaut tenter que passer à côté d'une personne en précarité. Alors Apolline tente. Finement. "Est-ce que vous habitez ici?" La dame répond un franc "oui !" En fait, elle rangeait ses courses.