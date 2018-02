"Non" aux réformes de l'université et du bac : journée de mobilisation ce jeudi dans les lycées et les facs

Unité syndicale. Le Snesup-FSU (premier syndicat chez les enseignants du supérieur), l'Unef (organisation étudiante), l'UNL et le SGL (syndicats lycéens), les syndicats FO, la CGT, Sud et d'autres réclament le retrait du projet de loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université, traduites dans la nouvelle plateforme d'inscription Parcoursup (qui a succédé à APB). Ils ont été rejoints par la FCPE, première fédération des parents d'élèves, qui appelle à se joindre aux actions prévues à travers la France pour que "le baccalauréat reste la seule porte d'entrée" à l'enseignement supérieur.





A Paris, les manifestants se retrouveront à 14 heures devant l'université de Jussieu avant de se diriger vers la Sorbonne. Des manifestations sont aussi prévues à Bordeaux, Lille et Strasbourg et d'autres pourraient être organisées dans les grandes villes, a indiqué Hervé Christofol, secrétaire général du Snesup-FSU. Lilà Le Bas, présidente de l'Unef, évoque aussi des barrages filtrants devant les universités. Il s'agit du premier appel à une mobilisation nationale contre la réforme de l'accès à l'université et le projet d'un nouveau bac. De précédentes mobilisations à une moindre échelle n'avaient rassemblé que peu de monde.