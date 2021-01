Non, le budget fleurs de l'Élysée n'a pas été multiplié par quatre en 2020

En pleine crise sanitaire, et alors qu'il est demandé aux Français de faire de multiples efforts, les moindres dépenses publiques sont passées au peigne fin. Dans un article publié en ce début janvier, l'hebdomadaire Politis a notamment mis en lumière des dépenses jugées extravagantes. Et évoque une commande publique "inédite", passé en août 2020 par la présidence de la République. En cause : "600.000 euros de fleurs coupées et autres agréments floraux", une somme qui interpelle alors que "le montant dépensé par les prédécesseurs de Macron était 4,5 fois moindre".

L'article qui détaille ces achats a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Et s'est vu repartagé suite aux interventions récentes de Brigitte Macron, intervenue notamment sur TF1 et LCI dimanche. De nombreux internautes n'ont pas compris le besoin de multiplier les décorations florales, a fortiori dans un contexte d'épidémie où les réceptions et autre cérémonies protocolaires sont réduites. Directement mise en cause, la direction de l'Élysée a finalement réagi, assurant que les données avancées étaient trompeuses. Un détail non mentionné dans l'appel d'offres explique en effet les chiffres : il s'agit ici de dépenses pour 4 ans, et non pour 12 mois. Les 600.000 euros dont il est question sont bien réels, mais portent sur une durée bien plus longue ce qui signifie qu'aucune hausse majeure n'est à souligner.