Non, le cabinet McKinsey qui conseille la France n'a pas reçu 500M$ d'amende pour sa gestion du Covid

Au tout début de l'année, Le Point indiquait que le cabinet de conseil McKinsey, qui assiste le gouvernement dans sa gestion de l'épidémie, touchait 2 millions d'euros par mois. Un partenaire décrié, que la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer a directement visé dans un message posté à ses abonnés sur Twitter.

"Mauvaise nouvelle pour Macron", écrit-elle, "son cabinet de conseil McKinsey a été condamné à 573 millions de dollars pour fraude et de multiples erreurs dans sa vision et gestion du Covid". Aux quelque 100.000 personnes qui la suivent, elle demande : "Ça a coûté combien aux français cette série de fiascos ?", tout en dénonçant un "silence médiatique et politique". Problème : ce cabinet n'a pas été épinglé pour sa gestion de l'épidémie. Il a bien reçu une amende de ce montant, mais dans le cadre d'une toute autre affaire, aux États-Unis. Et la France n'a pas à payer le moindre centime dans ce cadre.