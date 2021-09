Non, les agriculteurs en bio ne sont pas moins subventionnés que ceux en conventionnel

Pour autant, il est plus juste de se pencher sur des comparaisons à surface égale pour des activités identiques. Et sur ce point, l'entourage du ministre de l'Agriculture est formel : "Les propos de Yannick Jadot sont faux." Et d'expliquer qu'à la base, "un agriculteur bio ne peut pas toucher moins", aucune aide spécifique n'étant accordée à l'agriculture conventionnelle ou détriment de la bio. A minima, indique-t-on à LCI, les aides seraient équivalentes. Mais l'entourage de Julien Denormandie glisse que "des aides spécifiques" sont consacrées à l'agriculture bio, via "un crédit d'impôts bio notamment", ainsi que par le biais d'aides spécifiques de la Pac.

Dans les rangs du ministère, on met en avant des mesures en place, ainsi que celles qui entreront en vigueur avec la future Pac, début 2023. Avec des aides se divisant en deux. Des revenus d'un côté, des soutiens à l'investissement de l'autre. À un revenu de base, s'ajoute "un autre s'ajoute en complément", remarque le cabinet du ministre, "directement lié aux pratiques environnementales des agriculteurs". On parle ici d'un "éco-régime", qu'il est possible de toucher au maximum si l'on opte pour une production bio. En ce qui concerne les aides à l'investissement, certaines sont "spécifique au bio et s'élèvent à 340 millions d'euros par an", nous indique-t-on, là encore via un fléchage des aides de la Pac. L'objectif est de favoriser la conversion, pour atteindre 18% de surface biologique en 2027.

Il y a quelques années, des travaux de l'Insee avaient permis de constater que pour différents types d'activités (maraîchage de plein air, viticulture ou élevage bovin), une certification bio permettait de disposer d'un soutien plus important que dans le conventionnel. Un tableau malheureusement assez ancien (2013-2014), dont le ministère ne connaît pas de version plus récente.