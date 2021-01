Non-respect du couvre-feu : les dénonciateurs rémunérés ? Des internautes tombent dans le piège

Les autorités sont-elles prêtes à tout pour faire respecter le couvre-feu ? Certains le croient, et ont relayé par milliers un message posté sur Twitter qui allait dans ce sens. Celui-ci indiquait que pour s'assurer que la population reste chez elle passé 18 heures, le gouvernement "envisage de rémunérer les dénonciateurs". Et d'ajouter qu'une "aide financière serait accordée" aux personnes qui aideraient à "arrêter les contrevenants".

Il suffit pourtant d'un rapide examen de compte pour déceler la supercherie. La biographie tout d'abord, indique que nous sommes en présence d'un "compte parodique" et que cette "Agence France Presque" nous "retransmet un condensé de conneries plus vraies que nature". Le logo, très similaire à celui de l'AFP dans sa version miniature, comporte par ailleurs une mention explicite indiquant "100% parodique".

En ligne, de multiples comptes s'amusent de l'actualité et la détournent, l'un des plus connus étant bien sûr le fameux "Gorafi". Si les internautes y sont désormais habitués et accueillent ses messages avec réserve, on se souvient qu'en 2014 Christine Boutin avait pris très au sérieux l'un de ses messages.

Notons que ce mardi, l'AF-Presque a réagi à l'emballement suscité par son message de la veille. "Et ben heureusement qu’on n’a pas annoncé le lancement des Hunger games", a lancé le compte, en référence au célèbre film qui voit des individus se livrer à une mise à mort cruelle ne prenant fin que lorsqu'il ne reste qu'un seul survivant.

Le site "Franche Info", qui reprend les couleurs et détourne le nom de France Info, est lui aussi habitué à rebondir sur l'actualité. Les Vérificateurs avaient notamment souligné en décembre 2019 que de nombreuses personnes, dans des groupes de Gilets jaunes notamment, s'étaient fait berner par ses '"informations". Un article du site parodique indiquait alors qu'en pleine réforme des retraites, l'ex-Premier ministre Edouard Philippe avait déclaré à propos des Français : "Ils pourront prendre leur retraite à 60 ans s'ils meurent à 60 ans". Il s'agissait déjà à l'époque d'un message à prendre au second degré.