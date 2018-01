Normandie : 78 communes n'ont plus d'eau potable

A Val-de-Saâne, suite aux fortes pluies, la rivière qui traverse le village avait débordé. Résultats, beaucoup de boues ont été charriées et l'eau du robinet a été infectée dans tout le secteur. Il a été interdit de la boire. Chaque matin, des palettes entières de bouteilles d'eaux sont livrées à la mairie. En tout 4 000 habitants profitent de cette distribution. Ce 25 janvier 2018, l'agence régionale de santé doit effectuer de nouvelles analyses pour déterminer si les traces de microbes ont disparu. Les mesures de restrictions seront levées d'ici le 26 janvier 2018.



