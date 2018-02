Normandie : la Seine continue de déborder

Ce 2 février 2018, onze départements sont toujours concernés par l'alerte aux inondations. A Saint-Aubin-lès-Elbeuf, en Normandie, la marée haute n'arrange pas les choses. La décrue de la Seine s'y annonce très lente. Des dizaines de familles sont privées d'électricité et ont les pieds dans l'eau. Et cette situation va durer encore quelques jours car une nouvelle marée haute, avec un coefficient plus important, est attendue.



