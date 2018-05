Normandie : un concours du meilleur croissant au beurre pour célébrer la Saint-Honoré

Comme chaque année, le 16 mai est le jour consacré à la Saint-Honoré, le saint patron des boulangers. Quoi de mieux que de partir à la recherche du meilleur croissant au beurre pour fêter cette journée ? En Normandie, le talent et la passion de quelques élèves boulangers, âgés de 17 à 21 ans, ont été mis à rude épreuve. Pour travailler la pâte, pas question de s'aider d'un robot. Il faut faire appel au bon vieux rouleau en bois. Pour les organisateurs du concours, c'est une manière de transmettre à cette nouvelle génération les rudiments du métier.



