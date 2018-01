Norvège : les fjords d'Aurland ont été classés au patrimoine mondial par l'UNESCO

Dans les fjords d'Aurland, les montagnes vous dominent, les aigles vous observent et les cascades vous enchantent. Malgré le peu d'habitants qui y vivent, des touristes s'y rendent chaque année pour admirer ces chefs-d'œuvre de la nature. Les Norvégiens sont connus comme des gens qui ne se plaignent jamais, ni du climat ni de la rudesse de leurs tâches. Ici, la première ville est à deux heures de voitures et le soleil brille un peu moins qu'ailleurs.



