Nos astuces pour voyager pas cher cet été

La première astuce consiste à choisir votre billet d'avion. Vous pouvez penser à prendre un vol avec escale. On n'y pense pas tous les jours, mais c'est deux fois moins cher que le vol direct. Il est aussi possible de voyager moins cher en train, en achetant des billets d'occasion sur un site spécialisé à des prix imbattables ou en faisant du babysitting. Une application va vous mettre en contact avec des parents qui souhaitent faire accompagner leurs enfants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.