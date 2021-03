"Nos écoles sont dans un état catastrophique" : pourquoi le maire de Marseille en appelle à Emmanuel Macron

Un état des lieux corroboré par Frédéric Muraour : joint par LCI, le président de la PEEP des Bouches-du-Rhône précise que 34 écoles sont même censées être détruites. "Or, elles accueillent toujours des enfants", précise ce père de famille. Et de prendre en exemple celle de son fils, "une école qui ne pose pas de souci au quotidien, mais qui est classée "Pailleron" : en cas d'incendies, elle peut s'effriter comme un château de cartes".

Locaux aussi chaud l'été que glacial l'hiver, toilettes insalubres, invasions de rats et bâtiments dégradés : le mauvais état des écoles marseillaises occupe le devant de l'actualité locale depuis plusieurs années. En particulier depuis 2015, quand le toit d'une salle de l'école Ruffi, située dans le 3e arrondissement (l'un des plus pauvres de la ville, et même de France), s'effondre.

Il faut dire que l'école, construite en 2002 en préfabriqués, n'avait pas été conçue pour durer des années... La colère a peu à peu gagné la population, et le thème s'est imposé durant la campagne municipale qui a chassé Jean-Claude Gaudin en 2020. Et permis au Printemps Marseillais de Michèle Rubirola de rafler la mairie sur le Vieux Port.

Rénover les écoles de la ville, Michèle Rubirola en a fait une priorité. Ou plutôt, Benoît Payan, le premier adjoint qui a récupéré les clefs de la ville après le retrait de la maire, en décembre dernier. Dès son arrivée, la nouvelle équipe a sans surprise mis la main au portefeuille : 30 millions d'euros ont été débloqués l'été dernier pour les écoles. Une somme qui s'ajoute aux 40 millions déjà adoptés sous l'ancienne majorité.

Pour quel résultat ? Parer au plus urgent : papier toilette, savon et gel hydroalcoolique livrés, gouttières récurées et petits travaux effectués... Pierre-Marie Ganozzi, adjoint chargé du plan école, s'était félicité en septembre devant la presse du travail accompli. Mais six mois plus tard, les acteurs du dossier font toujours grise mine.