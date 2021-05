"Nos maternités sont devenues des usines" : les sages-femmes à nouveau en grève ce mercredi

Les sages-femmes se mobilisent. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, une dizaine d’associations et d’organisations syndicales ont appelé ce mercredi leurs collègues via un communiqué à faire grève. En cause : des conditions de travail "inacceptables".

"La crise que nous traversons aura plus que jamais démontré que les sages-femmes sont les grandes oubliées parmi les professionnels de santé", précisent les signataires du texte, qui regrettent d’avoir été oublié "pour la dotation en masque", "pour réaliser les tests PCR", "pour pouvoir prescrire et réaliser les vaccins anti covid".

En outre, ces professionnels demandent "plus de reconnaissance et de valorisation de leur métier". Cela passe par une revalorisation salariale. "Pour les nouveaux diplômés, les modalités d’embauche sont précaires", précisent le texte, lequel ajoute que "hors structure, certains de leurs actes ne sont pas rémunérés, car aucune cotation n’existe".

"Pour un tel niveau de formation et de responsabilités, une évolution de carrière limitée et non valorisée lors de l’obtention de qualifications supplémentaires amène les sages-femmes à fuir les maternités et à se reconvertir en nombre", poursuivent les associations. "Nos maternités sont devenues des usines, où la rentabilité prime sur l’humain", écrivent-elles, soulignant ne plus vouloir "être complices de cela".