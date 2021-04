Notre-Dame de Paris : le chantier ne sera pas achevé en cinq ans

"Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années", annonce le président Emmanuel Macron le 16 avril 2019, depuis l'Elysée. Deux ans plus tard, il est certain que le chantier ne sera pas terminé en 2024. Les responsables de la reconstruction gardent cependant cette année comme objectif pour un retour du monument au culte et à la visite.