Notre-Dame de Paris : quel va être le nouveau visage de la cathédrale ?

Plus de 18 mois après l'effondrement, le 15 avril 2019, d'une grande partie de Notre-Dame de Paris dévastée par un gigantesque incendie, les travaux titanesques se poursuivent. Pour s'en rendre compte, une équipe de TF1 a pu pénétrer à l'intérieur de l'édifice, vieux de huit siècles, et désormais entièrement habillé d'échafaudages pour pouvoir sécuriser les voûtes.

Pour comprendre ce qu'il va se passer, il faut emprunter l'un des six ascenseurs en service sur le chantier et prendre un peu de hauteur. À 32 mètres du sol, un parapluie de plastique a remplacé la toiture de plomb et l'échafaudage qui se trouvait là, calciné par les flammes, a été entièrement démonté au mois de décembre. Il ne reste plus que le fameux trou. C'est là que les tailleurs de pierre entreront en jeu. Ils prépareront des blocs, appelés des claveaux, qui formeront des arcs, dont on voit encore les vestiges sur les piliers restés debout. Ils seront tenus au milieu par une clef de voûte en forme d'anneau. Un cercle parfait de deux mètres de diamètre.

Ensuite, à la fin des travaux, la croisée d'ogives sera comblée par des pierres plus petites. Et si on anticipe beaucoup, à l'intérieur de l'anneau sera restituée la fresque de la vierge étoilée qui avait disparu. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, les cordistes continuent les opérations de nettoyage. Prochaine étape, la charpente qui restera "la forêt", telle qu'on la surnommait et sera faite de chêne. Il faudra au total plus de 4000 pièces de bois, pour un poids avoisinant les 500 tonnes, pour la reconstruire entièrement, avec des arbres venus de plusieurs forêts des quatre coins de France.